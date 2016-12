Rund 1000 Personen haben Ausnahmeerlaubnis für Cannabis

Berlin. In Deutschland verfügen nach einem Medienbericht 1004 Personen über eine Ausnahmeerlaubnis, Cannabis zur medizinischen Selbsttherapie in einer Apotheke zu kaufen. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage hervor, schreiben die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Danach wurden allein im laufenden Jahr 452 Genehmigungen erteilt. Zwei Patienten ist es erlaubt, Cannabis zu medizinischen Zwecken anbauen. Schmerzpatienten sollen künftig Cannabis auf Rezept in der Apotheke bekommen können. Einen Gesetzentwurf brachte die Bundesregierung im Mai auf den Weg. dpa