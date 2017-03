Rote Rosen zum Frauentag

Gestern war Weltfrauentag. In der ganzen Welt erinnerten Frauen daran, dass sie mehr Gerechtigkeit wollen. Auch in Unna waren auf dem Marktplatz Frauen und Mädchen bei Wind und Regen im Einsatz.

Sie hatten mehr als 1000 Rosen im Gepäck. Jede Frau, die vorbeikam, erhielt eine Blume. An der Aktion nahmen verschiedene Vereine aus der Stadt teil. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie wollen, dass Frauen gerechter behandelt werden. Dabei denken sie zum Beispiel an Mütter, die sich um ihre Kinder und manchmal auch um die Großeltern kümmern. Und die dafür wenig Rente bekommen, wenn sie alt sind. Das ist ungerecht, finden viele Frauen und fordern von der Politik, bessere Gesetze zu schaffen. Sie denken aber auch an Mütter, die ihre Kinder alleine großziehen. Sie finden, dass diese Mütter mehr Unterstützung bekommen sollten, damit sie genug Geld haben. Am Weltfrauentag kämpfen Frauen auch dafür, dass mehr von ihnen in Chefpositionen arbeiten können und nicht so oft Männer dabei bevorzugt werden.

In den nächsten Tagen gibt es in Unna noch Vorträge, Feste und Konzerte, bei denen es auch um die Rechte von Frauen geht.