Rosenmontagszüge formieren sich: «gepfefferter Protest»

Köln/Düsseldorf. In den rheinischen Karnevalshochburgen haben sich am Montagmorgen die ersten Rosenmontagszüge aufgestellt. Ohne Musik und Fußgruppen rollten etwa die Wagen des Kölner Zuges durch die noch fast menschenleere Innenstadt - ein bizarres Bild, für das Liebhaber jedes Jahr früh aufstehen.

Mit Spannung waren die Düsseldorfer Wagen erwartet worden, die seit Jahren als besonders frech und politisch bekannt sind. Der Düsseldorfer Jacques Tilly sagte am Montag im WDR-Hörfunk, ein Satiriker müsse Fehlentwicklungen aufzeigen. Da die Fehlentwicklungen in der internationalen Politik vor allem durch das Erstarken des Rechtspopulismus zurzeit besonders dramatisch seien, müssten auch die Wagen besonders «gepfeffert» ausfallen.

So ist US-Präsident Donald Trump im Düsseldorfer Zug gleich mehrfach vertreten. Ein Wagen zeigt die US-Freiheitsstatue, die den abgeschlagenen Kopf von Trump in der Hand hält. Auf ihrem Gewand prangt die Aufschrift: «America Resist!» (Amerika, leiste Widerstand!»). Auf einem anderen Wagen kniet der US-Präsident mit hochrotem Kopf hinter der Statue und missbraucht die Freiheit. Unter dem Titel «Blond ist das neue Braun» steht Trump auf einem dritten Wagen in einer Reihe mit rechtspopulistischen Politikern wie Marine Le Pen und Geert Wilders - und einem blond gewordenen Adolf Hitler.

dpa