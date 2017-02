Oberhausen. Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen schwer verletzt worden. Der 49-Jährige prallte am Dienstagabend mit seinem Roller gegen ein links abbiegendes Auto, das vor ihm fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er kam in ein Krankenhaus. dpa/lnw