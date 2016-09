Roger Schmidt hofft auf Rückkehr von Verletzten

Leverkusen.

Leverkusen. Vor der Saison-Heimpremiere gegen den Hamburger SV entspannt sich beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen die personelle Situation. «Wir werden am Samstag eine gute Mannschaft auf dem Platz haben», kündigte Trainer Roger Schmidt am Freitag an. Er rechnet unter anderem damit, dass Top-Angreifer Javier Hernández nach seinem Mittelhandbruch zum Team gehören wird. «Ich gehe davon aus, dass er einsatzfähig ist», sagte Schmidt über den Mexikaner. Auch bei Stefan Kießling, der Hüftprobleme hatte, ist der Bayer-Coach zuversichtlich: «Da gibt es eine sehr positive Tendenz.»

Bei 20-Millionen-Euro-Einkauf Kevin Volland sind Schmidts Hoffnungen geringer. Der ehemalige Hoffenheimer Volland hatte sich einen Fingerbruch zugezogen und wird laut Schmidt «mit hoher Wahrscheinlichkeit» auch gegen den HSV nicht zur Verfügung stehen.

Der Ukrainer Wladlen Jurtschenko muss wegen eines Haarrisses im linken Wadenbein voraussichtlich vier bis sechs Wochen pausieren. Zudem fehlt gegen das Team des ehemaligen Bayer-Trainers Bruno Labbadia der erkrankte Australier Robbie Kruse. Der von Dynamo Kiew verpflichtete Österreicher Aleksandar Dragovic wird gegen die Hanseaten zum Kader gehören, wie Schmidt ankündigte.

