Römische Grabkammer in Köln soll Touristen-Highlight werden

Köln. Ein unterirdisches Römergrab in Köln soll zu einem touristischen Highlight ausgebaut werden. Die 1843 entdeckte Kammer mit prachtvollem Sarkophag und Büsten datiert aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Obwohl sie als das am Besten erhaltene Römergrab nördlich der Alpen gilt, führte sie bisher ein Schattendasein - kaum jemand kannte sie. Das soll sich nun ändern.

Bis zum Frühsommer 2018 will die Kölner Bezirksregierung die baulichen Voraussetzungen für die künftige Nutzung schaffen. Dann will ein Förderverein Führungen anbieten. «Wir müssen geschichtliche Wurzeln zeigen», sagte Stadtentwicklungsminister Michael Groschek (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Konzepts. Groschek übergab die Kammer symbolisch an den Förderverein.

