Rock-Verbot für Touristinnen: Indischer Minister muss zurückrudern

Neu Delhi.

Nach dem Ratschlag an Besucherinnen, in seinem Land keine Röcke zu tragen, muss Indiens Tourismusminister heftige Kritik einstecken. Minister Maesh Sharma hatte angekündigt, dass Touristen am Flughafen ein Infoblatt mit Verhaltensregeln erhalten würden. Darin stehe unter anderem, dass Frauen keine Röcke tragen und in kleinen Städten nachts nicht allein unterwegs sein sollten. Die indische Öffentlichkeit reagierte empört Sharma ruderte nun zurück: Das Rock-Verbot sollte nur für religiöse Stätten gelten.

dpa