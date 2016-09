Richard Oetker bleibt länger im Oetker-Konzern     

Bielefeld.

Bielefeld. Der Chef des Oetker-Konzerns, Richard Oetker, bleibt in neuer Konstellation länger als gedacht in dem Bielefelder Familienunternehmen. Richard Oetker behalte in der Stammsparte Nahrungsmittel den Vorsitz der Geschäftsführung unbefristet über den Jahreswechsel hinaus, teilte die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG am Mittwoch mit. Ob er seinen Platz in der Leitung der Oetker-Gruppe wie geplant Ende 2016 räumen wird, ist dem Vernehmen nach zwar noch nicht entschieden, aber wahrscheinlich. Falls sich die Familie nicht auf einen neuen Spitzen-Vertreter aus ihren Reihen verständigt und Richard Oetker seinen Posten aufgibt, könnte die Gruppenleitung demnächst nur noch aus externen Managern bestehen.

Die weit verzweigte Familie muss ausgerechnet im Jubiläumsjahr 125 Jahre Dr. Oetker eine schwierige Nachfolgefrage klären. Bereits seit längerem wird darüber spekuliert, dass familienfremde Manager die Geschäfte führen könnten. Kenner weisen darauf hin, dass es diese Konstellation schon einmal Anfang der 1920er Jahre für eine gewisse Zeit gegeben habe. Die Machtverhältnisse gelten als kompliziert. Richard Oetker gehört der vierten Generation der Unternehmenfamilie an. Auch anderen Nachkommen werden Ambitionen nachgesagt.

Die Oetker-Gruppe, zu der Frachtschiffe, Lebensmittel, Bier, Sekt, Hotels und eine Chemie-Tochter zählen, steigerte ihren Umsatz im vergangenen Jahr um fast 12 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro.

dpa/lnw