Rheinland formiert sich: Metropolregion gegründet

Düsseldorf. 35 Städte, Kreise und Verbände haben am Montag in Düsseldorf die Metropolregion Rheinland gegründet. Der Zusammenschluss soll eine engere Kooperation in der Region schaffen, in der mehr als neun Millionen Menschen leben. Vorsitzender ist der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Ein großes Thema werde die Verkehrsinfrastruktur sein, erklärten Vertreter von Städten, Kreisen und Industrie- und Handelskammern unmittelbar nach der Gründung.

«Das Ganze ist mehr als die Summer seiner Teile», sagte Geisel. Ein Geschäftsführer muss bestellt werden, auch fehlt noch die Eintragung des Vereins beim Amtsgericht. Die Geschäftsstelle der Metropolregion soll in Köln beim Landschaftsverband Rheinland unterkommen.

Die Idee, eine rheinische Metropolregion zu gründen, reicht bis 2009 zurück. Die Regierungspräsidentinnen von Düsseldorf und Köln, Anne Lütkes und Gisela Walsken, hatten die Gründung vorangetrieben.

Mitglieder sind die Städte und Kreise im Bereich der Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf, darunter Köln, Aachen, Krefeld, Remscheid, der Rhein-Sieg-Kreis sowie die Kreise Wesel und Euskirchen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund für NRW begrüßte den Zusammenschluss. In einer globalisierten Welt sei es für eine Region wichtig, sich auch international sichtbar zu machen und für seine Interessen gemeinsam einzustehen, sagte der Vorsitzende des DGB NRW, Andreas Mayer-Lauber.

