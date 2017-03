Rheinland-Pfalz unterzeichnet Kaufvertrag für Flughafen Hahn

Mainz. Der Verkauf der rheinland-pfälzischen Mehrheitsanteile am Hunsrück-Flughafens Hahn ist besiegelt. Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe unterschrieben den Kaufvertrag am Abend bei einem Notar, wie das Innenministerium mitteilte. Der Mischkonzern HNA will den rheinland-pfälzischen Anteil von 82,5 Prozent übernehmen. Ebenfalls heute war auch die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die hessischen Anteile von 17,5 Prozent geplant gewesen. Dieser Schritt platzte jedoch vorerst wegen noch offener Fragen, wie das hessische Finanzministerium mitteilte. dpa