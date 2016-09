Rhein in Duisburg nach Bombenentschärfung freigegeben

Duisburg.

Nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist der Rhein in Duisburg wieder für die Schifffahrt freigegeben worden. «Die Bombe in Baerl wurde erfolgreich entschärft, alle Sperrungen wurden aufgehoben», teilte die Stadt Duisburg am Montagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Wegen des Blindgängers war am Nachmittag eine zeitweise Sperrung des Rheins für die Schifffahrt veranlasst worden. Der Fünf-Zentner-Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg war im Vorfeld von Abrissarbeiten nahe dem linken Rheinufer im Stadtteil Baerl gefunden worden. Mehr als 20 Menschen hatten ihre Häuser und Wohnungen in der Umgebung vorübergehend verlassen müssen.

dpa/lnw