Rettungswagen stößt mit Stadtbahn zusammen

Düsseldorf. Ein Rettungswagen ist in Düsseldorf mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 51-jährige Fahrer des Rettungswagens wurde schwer verletzt. Die Kollision ereignete sich am Freitagnachmittag, als der 51-Jährige wenden wollte, teilte die Polizei mit. Die Bahn der Linie U 79, die in diesem Bereich oberirdisch verkehrt, fuhr in die Seite des Einsatzfahrzeugs. Ob Fahrgäste der Bahn leicht verletzt wurden, war zunächst unklar. Das Rettungsfahrzeug, in dem auch ein Beifahrer und eine junge Patientin mitfuhren, musste stark beschädigt abgeschleppt werden. dpa/lnw