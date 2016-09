Renzi nennt Zeitraum für Verfassungsreferendum in Italien

Rom.

Das bislang für den Herbst angekündigte Verfassungsreferendum in Italien wird nach Angaben von Ministerpräsident Matteo Renzi voraussichtlich zwischen dem 15. November und dem 5. Dezember stattfinden. Das kündigte er am Abend in einer Talkshow des italienischen Fernsehens an. Mit der Verfassungsänderung will Renzi unter anderem die Macht der zweiten Kammer, des Senats, stark beschneiden. Reformen sollen so erleichtert und das durch häufige Regierungswechsel geprägte politische System stabilisiert werden. Der Ausgang der Abstimmung gilt als offen.

dpa