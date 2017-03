Rentnerpaar tot in Wohnung gefunden

Wuppertal. In einer Wohnung in Wuppertal hat die Polizei am Montagmittag die Leichen eines Ehepaars entdeckt. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 91-Jährigen und seine drei Jahre jüngere Frau. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Gewaltverbrechen aus, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Hinweise, die zum Fund der beiden Leichen führten, kamen von Angehörigen. Zuvor hatte «Bild.de» über den Fall berichtet. dpa/lnw