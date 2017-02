Rentnerin in Wülfrath umgebracht: Sohn festgenommen

Wülfrath. Ein 46 Jahre alter Mann soll in Wülfrath bei Düsseldorf seine 80-jährige Mutter umgebracht haben. Angehörige hatten die Polizei eingeschaltet, weil sie die alte Dame nicht erreichen konnten, berichtete ein Polizeisprecher in Mettmann am Mittwoch. In der Wohnung stießen die Beamten dann auf die Leiche der Frau, Spuren eines Verbrechens und den als psychisch krank geltenden Sohn des Opfers. Er wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich in einer Parallelstraße in Wülfrath ein schweres Verbrechen ereignet. Bei einem brutalen nächtlichen Überfall war ein Arzt an seiner Haustür sehr schwer verletzt worden. Zwei vermummte Gestalten konnten flüchten. Bislang gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass zwischen den Taten - außer der räumlichen Nähe - ein Zusammenhang bestehe, sagte der Polizeisprecher.

dpa/lnw