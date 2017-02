Rekord für die Gästeführer

An den Stadtführungen der Bergkamener Gästeführer haben im vergangenen Jahr 1273 Menschen teilgenommen. Das hat die Auswertung der Teilnehmerstatistik ergeben, die die Gästeführer jetzt vorgestellt haben. Das bedeutet einen Rekord.

Und der wird lange bestehen bleiben. Denn weil die Stadt Bergkamen im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, gab es viele Sonderführungen, zu denen auch viele Menschen kamen.

In normalen Jahren nehmen etwa 700 Menschen an den Stadtführungen teil. Und mit einer ähnlichen Beteiligung rechnet Martin Litzinger auch für dieses Jahr. Litzinger arbeitet für die Stadt Bergkamen und koordiniert die Arbeit der Gästeführer. Die engagieren sich ehrenamtlich, das heißt sie bekommen kein Geld dafür.

Auch in diesem Jahr bieten die Gästeführer viele Touren an – sie sind sowohl zu Fuß unterwegs als auch mit dem Fahrrad. Und in Rünthe gibt es sogar Führungen für Hundebesitzer. Die ersten Stadtführungen beginnen im März, die letzten stehen für Oktober im Programm.

Kinder bis zum Alter von 12 Jahren dürfen kostenlos an den Führungen teilnehmen. Wer älter ist, zahlt 3 Euro.