Rekord der Gesamtschule

1086 von insgesamt 1160 Schülern der Willy-Brandt-Gesamtschule haben bei dem bundesweiten „Biber-Wettbewerb“ teilgenommen. Dort mussten sie verschiedene Aufgaben am Computer lösen. Zum Beispiel eine Kugel durch ein 3-D-Labyrinth führen oder mit fünf Kerzen die Zahl elf auf einer Torte darstellen. Die Schüler, die am besten abgeschnitten haben, haben am Dienstag ihre Urkunden erhalten. Insgesamt haben 290.802 Schüler bei dem Wettbewerb mitgemacht.

Ohne die vielen Teilnehmer der Willy-Brandt-Gesamtschule hätte der Wettbewerb die Grenze der 290.000 also nicht geknackt. Die Schule hat mit ihren Teilnehmern einen neuen Rekord aufgestellt. Sie gehört zu den fünf Schulen, von denen die meisten Schüler bei dem Biber-Wettbewerb mitgemacht hat.

Den Wettbewerb gibt es seit 2007. Er hat das Ziel, das digitale Denken der Schüler zu fördern. Dafür müssen sie verschiedene Aufgaben lösen, die unterschiedlich schwer sind.