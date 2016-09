Rekord-Paralympics in Rio werden eröffnet

Rio de Janeiro.

In Rio de Janeiro beginnen am Abend die Paralympics. Mit rund 4350 Athleten aus 170 Ländern werden diese Weltspiele des Behindertensports auch nach dem Ausschluss der russischen Mannschaft die größten ihrer Geschichte sein. Die deutsche Mannschaft wird hinter ihrem Fahnenträger Markus Rehm in das legendäre Maracana-Stadion einlaufen. Insgesamt gehören 155 Sportlerinnen und Sportler zum deutschen Team. Die Eröffnungsfeier beginnt um 23.00 Uhr deutscher Zeit. Die Paralympics dauern dann bis zum 18. September.

