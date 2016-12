Reker hat keine Angst vor neuem Attentat

. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat keine Angst vor einem neuerlichen Attentat. «Ich bin überzeugt: Man wird nicht zweimal Opfer eines Attentats», sagte sie der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Sie habe auch keine Furcht, sich in größeren Menschenmengen zu bewegen. «Da ist kein Schrecken mehr.» Die parteilose Politikern war im Oktober 2015 einen Tag vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin von einem Rechtsextremisten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Den Anschlag hat Reker nach eigener Einschätzung auch dank ihrer Erfahrungen bei einer Berufsgenossenschaft überlebt. Sie habe zu Beginn ihrer Karriere bei einer Holzberufsgenossenschaft gearbeitet. Dort habe sie auch mit Unfällen mit spitzen Gegenständen zu tun gehabt. «Ich wusste also ziemlich genau, wie man sich zu verhalten hat.»

Nach dem Attentat habe sie sich selbst in die stabile Seitenlage gebracht und einen Finger in die Wunde am Hals gesteckt, um die Blutung zu stoppen. «Wenn ich bewusstlos geworden wäre, dann hätte ich das Attentat nicht überlebt», sagte Reker.

Reker äußerte sich auch zu den Folgen der vergangenen Silvesternacht, in der mehrheitlich nordafrikanische Männer rund um den Kölner Hauptbahnhof Hunderte Frauen umzingelt, bestohlen und sexuell bedrängt hatten. «Ein Ergebnis der Silvesternacht ist, dass wir alle realistischer geworden sind. Wir sind heute freier, Dinge anzusprechen.» Eine offene Diskussion dürfe aber nicht dazu führen, die Gesamtheit der Flüchtlinge dafür verantwortlich zu machen, was ein kleiner Teil begangen hat.

dpa