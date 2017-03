Reizgas am Bahnhof Rheine: eine Verletzte, keine Täter

Rheine. Reizgas hat am Freitag im Bahnhof Rheine für Aufregung gesorgt. Die Polizei sperrte den Bahnhof am Mittag kurzzeitig ab, da das Gas aus unbekannten Gründen im Reisezentrum ausgeströmt war, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Bahn-Mitarbeiterin wurde nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus eingeliefert. Einen Verursacher habe man noch nicht ausmachen können, erklärte die Polizei. Ob es sich um ein Versehen oder eine vorsätzliche Handlung handle, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an. Der Bahnhof samt Reisezentrum konnte nach ausgiebiger Lüftung schnell wieder freigegeben werden. dpa/lnw