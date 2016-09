Reisebus völliger Schrott: 50 Fahrgäste an Bord

Köln.

Die Bremsanlage mit einem Schraubenschlüssel verstärkt und die Mängelliste drei Seiten lang: Die Polizei hat auf der Autobahn bei Köln einen schrottreifen Reisebus aus Albanien aus dem Verkehr gezogen. Der Bus sei den Beamten am Montag aufgefallen, weil er stark verrostet war und viel Öl verlor. Bei der genaueren Untersuchung habe sich unter anderem herausgestellt, dass der tragende Rahmen durchgerostet war, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Gutachter habe das 18 Jahre alte Fahrzeug als völlig verkehrsunsicher eingestuft und es stillgelegt. Der Fahrer (45) musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1 350 Euro leisten. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden Anzeigen gefertigt. Die 50-köpfige Reisegruppe wollte ihre Tour in die Niederlande mit einem Ersatzfahrzeug fortsetzen.

