Reise in Meiers Vergangenheit: FCK spielt in Düsseldorf

Kaiserslautern. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf mit personellen Problemen zu kämpfen. Innenverteidiger Robin Koch wird am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wegen einer Muskelverletzung fehlen. Lukas Görtler (Knieverletzung) und Zoltan Stieber (Grippe) sind ebenfalls nicht dabei. Auch für den Afrika-Cup-Sieger Jacques Zoua dürfte ein Einsatz noch zu früh kommen, da der Stürmer nach seinem Erfolg mit der Nationalelf von Kamerun erst am Donnerstag zurück erwartet wird.

Eine besondere Bedeutung hat dieses Spiel für FCK-Trainer Norbert Meier, der über fünf Jahre für die Fortuna tätig war und den Traditionsverein aus der 3. Liga wieder in die Bundesliga führte. Für den 58-Jährigen selbst spielt die Vergangenheit aber keine große Rolle. «Es kann für mich nichts Besonderes mehr sein. Ich habe inzwischen schon ein paar Mal dort gespielt, es ist eines von 34 Spielen», sagte er am Mittwoch.

Zugleich warnte Meier vor der aktuellen Situation der Düsseldorfer, die seit sechs Partien auf einen Sieg warten und nach zuletzt fünf torlosen Spielen in Serie unter Druck stehen: «Sie sind in einer ähnlichen Position wie wir in der vergangenen Woche. Sie werden alles daran setzen, gegen uns zu punkten.»

Mit dem 1:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers im Rücken wollen die Pfälzer nun den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Im Fall eines Sieges würden sie nach Punkten mit der Fortuna gleichziehen. «Wir müssen konzentriert sein und schnell umschalten, sobald sich die Möglichkeit ergibt», sagte Meier.

