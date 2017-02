Reihenweise Gullydeckel gehoben und auf Fahrbahn verteilt

Herford. Gefährlicher Streich: Auf 400 Meter Straßenlänge haben Unbekannte in Herford Gullydeckel aus den Schächten gehoben. Sie verteilten die 16 schweren Metallteile auf der Straße oder versteckten sie abseits der Fahrbahn. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden vier Unbekannte gesucht, die zur Tatzeit am frühen Sonntagmorgen zu Fuß an der Stelle unterwegs waren und zum Bahnhof gingen. Verletzt wurde niemand. Ein 27-Jähriger Autofahrer übersah die Hindernisse, an seinem Wagen wurde die Ölwanne beschädigt. dpa/lnw