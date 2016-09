Reh badet im Pool und kommt nicht wieder heraus

Höchst.

Ein junger Rehbock hat Abkühlung in einem privaten Pool gesucht - und ist alleine nicht mehr herausgekommen. Eine Anwohnerin wählte in der Nacht die Notrufnummer der Polizei und berichtete von dem aufgeschmissenen Tier im südhessischen Höchst. Der Beamte am Telefon empfahl, das Jungtier einfach aus dem Wasser zu ziehen, was der Ehemann der Anruferin schließlich tat. «Dem Tier scheint der Ausflug gut bekommen zu sein», teilte die Polizei mit.

dpa