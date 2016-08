Regierungssprecher: TTIP weiter zu verhandeln, ist richtig

Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht anders als Vizekanzler Sigmar Gabriel weiterhin Chancen auf einen Erfolg des Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA. Es sei richtig, weiter zu verhandeln, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Merkel sehe es als ihre Aufgabe, abzuwarten, was die EU erreichen könne. Allerdings sei man sich einig, dass die Positionen der Verhandlungspartner «in wichtigen Fragen durchaus voneinander abweichen», so Seibert. SPD-Chef Gabriel hatte im ZDF-Sommerinterview die TTIP-Verhandlungen für «de facto gescheitert» erklärt.

dpa