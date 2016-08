Reformationsprojekt mit 134 Veranstaltungen

Essen.

500 Jahre Thesenanschlag durch Martin Luther: Zum Reformationsjubiläum 2017 haben drei Kultureinrichtungen im Ruhrgebiet ein umfangreiches Programm geplant. Es steht unter dem Motto «Der geteilte Himmel». Vom 30. Oktober 2016 bis zum 31. Oktober 2017 sind 134 Veranstaltungen wie Konzerte, Vorträge, Diskussionen, Tagungen und Exkursionen vorgesehen. Träger des Projekts sind das Forum Kreuzeskirche Essen, das Martin Luther Forum Ruhr und das Ruhr Museum. Im Mittelpunkt steht eine Ausstellung im Ruhr Museum in Essen. Sie erzählt die Entwicklung der Religionen und Konfessionen an Rhein und Ruhr vom Spätmittelalter bis heute, wie das Ruhr Museum am Donnerstag berichtete. Die Ausstellung startet am 3. April.

