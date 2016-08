Rechtsstreit um Dopingsperre: Michael Davies gegen DEG

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Klage von Eishockeyprofi Michael Davies auf Schadenersatz von rund 140 000 Euro gegen seinen früheren Club Düsseldorfer EG wegen einer gegen ihn verhängten Doping-Sperre wird am Freitag vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf verhandelt. Dies teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Der jetzt für die Augsburg Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktive Stürmer war in der Saison 2014/2015 für drei Monate gesperrt worden, weil in einer A-Probe Spuren einer verbotenen Substanz festgestellt worden waren. Ursache war offenbar ein Medikament, das auf der Verbotsliste der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) steht und meldepflichtig war.

Davies wirf der DEG und seinen Beauftragten vor, die Beantragung einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für ein Medikament bei der NADA versäumt zu haben. Dadurch sei es zu einem positiven Doping-Befund gekommen.

Der ehemalige Club bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Ihm selbst werde kein relevanter Pflichtverstoß unterstellt, hieß es in der Mitteilung des Arbeitsgerichts. Etwaige Pflichtverletzungen der Teamärzte seien ihm nicht zuzurechnen.

dpa/lnw