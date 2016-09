Rechte und Linke demonstrieren in Köln

Köln.

Köln. Mehr als 1000 Polizisten haben am Sonntag in Köln Kundgebungen von Rechtsextremisten und linken Gegendemonstranten gesichert. Die rechtsextremistische Partei Pro NRW hatte zu einer Kundgebung unter dem Motto «Kein Fußbreit der opportunistischen Pro-Erdogan-Politik in NRW!» vor dem Hauptbahnhof aufgerufen. Bei regnerischem Wetter kamen dazu allerdings nur etwa 50 Teilnehmer zusammen. In Sichtweite fand eine linke Gegendemonstration mit schätzungsweise 60 Teilnehmern statt.

Das Bündnis «Köln gegen Rechts» teilte dazu mit, man richte sich nicht nur gegen den Aufmarsch von Pro NRW, sondern wolle auch «auf die rapide angestiegene Zahl rechter, rassistischer Anschläge» aufmerksam machen.

dpa