Rechnungshof stellt Verschwendungsreport vor

Düsseldorf. Was passiert mit den sprudelnden Steuereinnahmen? Wo wird das Geld nachlässig und ohne Nutzen zum Fenster ausgeworfen? Der Landesrechnungshof hat wieder genau hingesehen.

Die Kontrolleure des Landesrechnungshofs sind von Amts wegen der Verschwendung und dem Missmanagement auf der Spur. Heute stellt Rechnungshof-Präsidentin Brigitte Mandt in Düsseldorf den neuen Jahresbericht vor. Die rund 400 Mitarbeiter der Landesbehörde decken auf, wo Geld aus Landesmitteln für sinnlose Aufgaben, absurde Ziele oder ohne Nutzen ausgegeben wird. Die Kontrolleure nehmen sich den milliardenschweren Landeshaushalt ebenso vor wie die Kosten des Landespolizeiorchesters. Durchleuchtet werden besonders teure oder fehleranfällige Bereiche. Auch Hinweisen von Bürgern und aus der Presse wird nachgegangen.

Der Landesrechnungshof hat eine Sonderstellung: Er ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet in Düsseldorf, die übrigen in den Rechnungsprüfungsämtern am Sitz der Bezirksregierungen.

