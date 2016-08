Rechnungshof mahnt mehr Ausgaben für Straßenreparaturen an

Düsseldorf.

Düsseldorf. Was passiert mit den sprudelnden Steuereinnahmen? Wo wird das Geld nachlässig und ohne Nutzen zum Fenster ausgeworfen? Der Landesrechnungshof hat wieder genau hingesehen.

Der Landesrechnungshof (LRH) fordert höhere Ausgaben für den Erhalt der Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen. Das Land stelle nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung, kritisierte die Präsidentin des Rechnungshofs, Brigitte Mandt, am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2016 in Düsseldorf. Statt der im Haushalt 2016 vorgesehen 115 Millionen Euro müssten pro Jahr etwa 195 Millionen Euro für die Sanierung der Straßen ausgegeben werden. Das Land spare hier an der falschen Stelle, da zu geringen Investitionen später zu deutlich höheren Reparaturkosten führten.

Im Landeshaushalt sieht der Rechnungshof Licht und Schatten. Als positiv bewerten es die Prüfer, dass der Finanzminister im vergangenen Jahr weniger Schulden gemacht habe als geplant. Dazu hätten neben der positiven Entwicklung bei Steuern und Zinsen auch höhere Zuweisungen vom Bund, die geringen Ausgaben für Investitionen sowie geringere Zuweisung an den Pensionsfonds für die Beamten beigetragen. Das Einhalten der Schuldenbremse ab dem Jahr 2020 sei deshalb «kein Selbstläufer», sagte Mandt. Der Schuldenstand des Landes stieg zum Ende des Haushaltsjahres 2015 auf fast 144 Milliarden Euro.

