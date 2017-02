Rebensburg bei WM-Riesenslalom ausgeschieden

St. Moritz. Viktoria Rebensburg ist im Riesenslalom der Ski-WM schon im ersten Durchgang ausgeschieden und verlässt die Titelkämpfe in St. Moritz damit ohne Medaille.

Die Olympiasiegerin von 2010 wurde nach weniger als 30 Fahrsekunden bei einem Linksschwung ausgehoben und konnte sich nicht mehr im Kurs halten. Die Kreutherin war in ihrer Spezialdisziplin eine der Favoritinnen auf Gold. Der Deutsche Skiverband (DSV) steht damit vor einer Weltmeisterschaft ohne Frauen-Medaillen - das war letztmals 2007 in Are passiert.

dpa