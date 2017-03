Razzien nach Terror in London - Deutscher unter Verletzten

London. Nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei bei mehreren Razzien im Land acht Personen festgenommen. In London, Birmingham und anderen Orten sind laut Scotland Yard Wohnungen durchsucht worden. In welcher Beziehung die Festgenommenen zu dem Täter stehen, ist noch unklar. Bei dem Anschlag am Mittwoch waren vier Menschen getötet und etwa 40 verletzt worden, darunter laut Premierministerin Theresa May auch ein Deutscher. Der Angreifer sei in Großbritannien geboren worden. dpa