Raúl kann sich Rückkehr zu Schalke 04 vorstellen

Gelsenkirchen. Der ehemalige Fußballprofi Raúl kann sich eine Rückkehr zum FC Schalke 04 vorstellen. «Schalke habe ich im Herzen, ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit damals. Es wäre großartig, zurückzukommen», sagte der 39 Jahre alte Spanier dem «kicker» (Donnerstag).

«Wenn sich eines Tages eine Arbeit in Deutschland ergeben sollte, dann ist es keine Frage, dass Schalke meine erste Option wäre», ergänzte Raúl. Der gebürtige Madrilene absolvierte zwischen 2010 und 2012 66 Erstligapartien für die Königsblauen. Zuvor war er für Atlético und Real Madrid und nach seiner Zeit in Gelsenkirchen noch in Katar und New York aktiv.

Dass die Schalker als Tabellen-13. derzeit nur vier Punkte Abstand zu Relegationsplatz 16 haben, lässt Raúl nicht bangen: «Nein. Natürlich würde ich Schalke gerne weiter oben sehen.» Er hat indes «keinerlei Zweifel», dass die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl einen Abstieg vermeidet. «Im Team steckt zu viel Potenzial, und gemeinsam mit der Unterstützung der Fans wird das vermieden werden.»

Vor dem deutschen Europa-League-Achtelfinalduell seines ehemaligen Clubs gegen Borussia Mönchengladbach ist Raúl von einem überzeugt: «Schalke wird sich reinbeißen, und noch mal will man nicht so verlieren wie zuletzt», erinnerte der Spanier an das zurückliegende 2:4 in der Bundesliga im Borussia-Park.

dpa/lnw