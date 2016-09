Rauchentwicklung in Tunnel - ICE mit 600 Menschen evakuiert

Elsrode.

Ein mit 600 Menschen besetzter ICE hat seine Fahrt wegen Rauchentwicklung in einem Tunnel in Hessen gestoppt. Der Vorfall ereignete sich am Mittag im Hainrodetunnel. Verletzt wurde niemand. Bei dem Zug handelte sich um den ICE 882 von München nach Hamburg-Altona. Am Betriebsbahnhof Kirchheim mussten die Reisenden in einen Ersatzzug umsteigen. Unklar war zunächst, was die Quelle für den Rauch war. Der Zug sei nach der Evakuierung als Leerfahrt aus Kirchheim weitergefahren, sagte eine Bahnsprecherin. Die Strecke sei kurz nach 15 Uhr wieder freigegeben worden.

dpa