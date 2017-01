Raubüberfall auf Kiosk: Angestellter leicht verletzt

Essen. Bei einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Essen ist ein 36 Jahre alter Angestellter leicht verletzt worden. Zwei unbekannte, vermummte Männer hatten den Mann am Sonntagabend mit einer Schusswaffe bedroht und ihn gezwungen, ihnen Bargeld, Zigaretten und Alkohol zu geben. Der Angestellte gab an, dass bei dem Überfall ein Schuss auf ihn abgegeben wurde. Die Polizei prüft nun, ob seine Verletzung im Zusammenhang mit dem Schuss steht. Ob es sich um eine Schreckschuss- oder eine scharfe Waffe handelte, wurde zunächst nicht bekannt. Nach dem Überfall flüchteten die beiden Täter auf einem Motorroller, wie die Polizei Essen am Montag berichtete. dpa/lnw