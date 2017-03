Rathaus nach Bombendrohung in Gaggenau wieder freigegeben

Gaggenau. Nach einer Bombendrohung in Gaggenau hat die Polizei Entwarnung gegeben. In dem Gebäude sei nichts Verdächtiges festgestellt werden, teilte die Polizei mit. Die Stadt hatte gestern eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister wegen Sicherheitsbedenken in ihrer Veranstaltungshalle abgesetzt. Die türkische Seite reagierte mit massivem Protest. Der Minister wollte in Gaggenau für Zustimmung bei dem Referendum über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben. dpa