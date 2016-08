Rapper Drake und Calvin Harris erste Gewinner von MTV-Videopreisen

New York.

New York.

Der kanadische Rapper Drake und der schottische DJ und Sänger Calvin Harris haben sich die ersten MTV Video Awards in diesem Jahr gesichert. Drake holte mit «Hotline Bling» den Preis für das «Beste Hip-Hop Video». Harris wurde für seinen Erfolgs-Track «This Is What You Came For», den er mit der Sängerin Rihanna aufgenommen hatte, in der Sparte «Bestes Video eines Mannes» ausgezeichnet. Favoritin des Abends bei der Preisverleihung in New York war Superstar Beyoncé, die mit elf Nominierungen ins Rennen ging.

dpa