Rangierlok stößt mit Laster zusammen: Fahrer verletzt

Plettenberg. Eine Rangierlok hat in einem Industriegebiet von Plettenberg einen Laster erfasst und zehn Meter weit in eine Böschung geschoben. Bei dem Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang wurde am Dienstagnachmittag der Fahrer des dreiachsigen Lasters nur leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Er musste nicht ins Krankenhaus. Der Lokführer blieb anscheinend unverletzt.

Die Diesellok eines privaten Eisenbahnunternehmens war trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung mit dem Laster zusammengestoßen. Feuerwehrleute kümmerten sich während des eineinhalbstündigen Einsatzes auch darum, dass Kraftstoff aus dem beschädigten Laster nicht weiter auslaufen konnte. Zum genauen Unfallhergang und zur Höhe des Sachschadens machte die Feuerwehr Plettenberg keine Angaben.

dpa/lnw