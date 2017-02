Kiel. SPD-Parteivize Ralf Stegner versucht sich jetzt auch als Model. Mit seinem Konterfei wirbt er für einen Kieler Friseursalon, in dem er sich seit Jahren die Haare schneiden lässt. Dort bekomme wirklich jeder schöne Haare, heißt es in der Anzeige im Werbemagazin «InKiel», über die die «Kieler Nachrichten» berichteten. Stegner selbst twitterte das Anzeigenfoto mit dem ironischen Satz: «Wir greifen jetzt in jeder Disziplin an.» dpa