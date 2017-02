Rakete aus Gaza landet in Israel

Gaza. Eine Rakete aus dem Gazastreifen ist in der Nähe der israelischen Küstenstadt Aschkelon gelandet. Als Reaktion darauf habe Israel einen Stützpunkt der radikal-islamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen beschossen, sagte eine Armeesprecherin. Die Hamas teilte mit, dass der Stützpunkt schwer beschädigt worden sei. Verletzte habe es keine gegeben. Auch in Israel hat es laut Armee keine Verletzten gegeben. In den vergangenen Monaten waren vereinzelt Raketen aus dem Gazastreifen im Süden Israels eingeschlagen. dpa