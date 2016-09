Kleve.

Der Fahrer eines Elektrofahrrads ist in Kleve mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Der 75-Jährige fuhr am Dienstagabend auf einem kombinierten Geh- und Radweg und wechselte an einer Kreuzung auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Auto eines 73-Jährigen zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 75-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.

