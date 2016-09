Radfahrerin wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Sankt Augustin.

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Rhein-Sieg-Kreis tödlich verletzt worden. Die zunächst nicht identifizierte Frau war am Mittwochnachmittag in Sankt Augustin unterwegs, als sie von einem abbiegenden Lastwagen erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Trotz notärztlicher Rettungsversuche starb die Frau noch am Unfallort. Die Polizei versucht nun, den gesamten Unfallhergang zu rekonstruieren.

