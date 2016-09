Radfahrerin von abbiegendem Lastwagen überfahren

Sankt Augustin.

Ein Lastwagenfahrer hat beim Abbiegen in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) eine Radfahrerin überfahren. Der Mann habe die 59 Jahre alte Frau beim Rechtsabbiegen nicht gesehen und den tödlichen Unfall am Mittwoch überhaupt nicht bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen gaben den Ermittlern die nötigen Hinweise auf den 51-Jährigen, der nur wenige Meter weiter angehalten hatte, um dort Ware zu verladen. Er habe sich sofort einsichtig gezeigt. Für die 59-Jährige sei jede Hilfe zu spät gekommen. Trotz des Notarzteinsatzes starb sie noch am Unfallort.

dpa/lnw