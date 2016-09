Radfahrerin von Stadtbahn überrollt: Tot

Köln.

Eine 28 Jahre alte Radfahrerin ist in Köln von der Stadtbahn überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Frau am Mittwoch in Höhe Tacitusstraße mit ihrem Fahrrad an einem Fußgängerüberweg die Bahnstrecke, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurde sie von der Bahn erfasst und - trotz Notbremsung - etwa 60 Meter mitgeschleift. Rettungskräfte fanden die 28-Jährige unter dem ersten Drehgestell eingeklemmt vor. Um das Unfallopfer schnell zu befreien, wurde die Bahn mit Hilfe von Hydraulikhebern etwa 20 Zentimeter angehoben. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen. Drei Augenzeugen und der Fahrer der Stadtbahn erlitten laut Feuerwehr einen Schock.

dpa/lnw