Radfahrer prallt gegen Auto und wird schwer verletzt

Rees.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Kreis Kleve schwer verletzt worden. Der 73-Jährige hatte einem Auto am Montagabend in Rees die Vorfahrt genommen und kollidierte mit dem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Der Autofahrer beging zwar Fahrerflucht, wurde jedoch von der Polizei ermittelt.

dpa/lnw