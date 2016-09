RB Leipzig: Mit Automatismen gegen Mönchengladbach

Leipzig.

Leipzig. Bundesliga-Neuling RasenBallsport Leipzig geht auch am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach (20.00 Uhr) auf Punktejagd. «Es wird ein temporeiches Spiel. Wir sind keine Mannschaft, die lange wartet, bis etwas passiert. Wir werden selbst agieren», versprach RB-Trainer Ralph Hasenhüttl am Dienstag. Für die Partie in der bereits ausverkauften Red-Bull-Arena sieht er sein Team gut vorbereitet. Die sieben Punkte aus den ersten drei Spielen hätten dafür einiges getan.

Die Erfolge gegen Dortmund und den HSV waren Hasenhüttl zufolge Ergebnisse der Automatismen im RB-System. «Ralf Rangnick hat diese eingeführt, und ich habe sie verbessert», meinte Hasenhüttl. Es sei ein Riesenvorteil gewesen, dass er nicht bei Null angefangen habe, sondern nur noch Nuancen anpassen musste.

Dennoch werde es gegen Mönchengladbach genauso schwer wie gegen Dortmund. «Sie arbeiten bei Ballbesitz ähnlich wie Dortmund, besetzen Räume gut, versuchen ihre Stärken auszuspielen», bemerkte der RB-Coach und forderte von seinen Spielern, hellwach sein. «Wir haben in den wenigen Einheiten nach dem HSV-Spiel versucht, uns etwas zurecht zu legen. Das Freiburg-Spiel der Gladbacher hat uns einige Schwächen gezeigt», berichtete Hasenhüttl. Er kann bis auf den langzeitverletzten Lukas Klostermann (Kreuzbandriss) aus dem Vollen schöpfen. «Ob und welche Veränderungen es in der Mannschaft gibt, entscheide ich erst im Laufe des Mittwochs», sagte der Trainer.

dpa