RAG-Stiftung startet Wettbewerb in Bergbauregionen

Essen.

Essen. Die RAG-Steinkohle-Stiftung will mit einem Schülerwettbewerb Jugendliche aus Bergbauregionen in NRW und dem Saarland zur Weiterentwicklung ihrer Städte anregen. Unter dem Motto «Förderturm der Ideen» seien viele Vorschläge möglich - etwa Projekte zur besseren Beleuchtung des Schulwegs oder eine App für Nachbarschaftshilfe. «Das Besondere ist, dass die Ideen auch wirklich in die Tat umgesetzt werden», sagte der saarländische Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) am Freitag in Essen. Commerçon und seine NRW-Amtskollegin Sylvia Löhrmann (Grüne) sind die Schirmherren des Wettbewerbs.

Die RAG-Stiftung stellt 550 000 Euro für die Umsetzung der Ideen zur Verfügung. Teilnehmen können Jugendliche aus insgesamt 921 weiterführenden Schulen und Berufskollegs im Saarland, im Ruhrgebiet und der Bergbaustadt Ibbenbüren. Prämiert werden insgesamt neun Ideen. Die Teilnehmer können bis zum 31. Januar 2017 Projekte zu den Themen «lebenswerte Stadt» oder «gute Nachbarschaft» einreichen.

Kern der Ideen seien Werte der Bergleute wie Zusammenhalt und Solidarität. «Wir wollen allerdings Abstand nehmen von zu strikten Vorgaben», sagte Bärbel Bergerhoff-Wodopia vom Vorstand der RAG-Stiftung. Wichtig sei, die junge Generation bei der Gestaltung ihrer Heimat einzubeziehen.

dpa/lnw