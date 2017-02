Putin unterzeichnet Gesetz zu Pipeline Turkish Stream

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat grünes Licht für die strategisch wichtige Gaspipeline Turkish Stream gegeben. Der Kremlchef unterzeichnete in Moskau ein entsprechendes Gesetz. Mit der Leitung will Russland künftig Gas durch das Schwarze Meer in die Türkei und von dort weiter nach Südosteuropa liefern. Damit will sich Russland auch unabhängiger machen von Gastransit durch die Ukraine. Die beiden Länder liegen seit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland 2014 im Streit. dpa