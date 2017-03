Puppen und Actionfiguren

Im Stadtmuseum ist in einer Ausstellung zu sehen, wie sich Spielsachen im Laufe der Zeit verändert haben. Die Ausstellung heißt „Das Kinderzimmer lebt...“. Ältestes Ausstellungsstück ist eine Puppe aus dem Jahr 1895. Das ist über 100 Jahre her. Zugleich sind aber auch neuere Figuren zu sehen, mit denen die Kinder heutzutage spielen. Zum Beispiel Actionfiguren, etwa aus Filmen wie „Star Wars“. Zur Eröffnung kamen sogar Darsteller in Star-Wars-Kostümen. Mit der Ausstellung will das Stadtmuseum zeigen, wie sich das Kinderspielzeug gewandelt hat. Zwischen den alten Puppen und den modernen Plastikfiguren gibt es aber durchaus einen Zusammenhang. Denn früher haben die Kinder mit den Puppen Geschichten nachgespielt, so wie das heute Jungen und Mädchen mit Filmfiguren tun. Und die Ausstellung ist auch für Erwachsene interessant, die dort Erinnerungen an ihre Kindheit wiederfinden. So hat der Leiter des Museums, Mark Schrader, auch einige Stücke zu der Ausstellung beigetragen. Es sind Figuren aus der Serie „Masters of the Universe“. Mit denen hat Mark Schrader in seiner Kindheit gespielt.