Psychologin: Kindern nach Herner Mordfall die Angst nehmen

Herne. Nach dem Mord an dem neunjährigen Jaden in Herne sollten Eltern ihre Kinder mit ihren Gedanken zu dem Thema nicht allein lassen. Die Kölner Psychologin Elisabeth Raffauf empfiehlt, sich für Fragen viel Zeit zu nehmen und die Angst der Kinder ernst zu nehmen. «Man sollte zugeben, dass das auch die Erwachsenen gruselt», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig müsse man klar machen, dass ein Kindermord wie der in Herne nur sehr selten passiere.

Raffauf schlägt vor, gemeinsam Nachrichten speziell für Kinder zu schauen: «Die sind extra dafür da, dass Kinder das Geschehene besser verstehen und einordnen können.» Man solle den Mordfall aber nur besprechen, wenn er bei den Kindern auch ein Thema sei. «Hier sollte man die Kinder nicht mit Details überschütten, aber ehrlich sein. Kinder merken sofort, wenn ihre Eltern lügen.»

Um die Angst einzudämmen, könne man gemeinsam über den Schulweg sprechen und Stellen ausmachen, an denen sich ein Kind Hilfe holen könnte, etwa bei einem Bäcker.

Am Montagabend war der neunjährige Jaden erstochen im Keller seines Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Der 19-Jährige ist seitdem auf der Flucht. Die Polizei fahndet bundesweit nach ihm.

